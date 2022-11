Por que Caio Coppolla saiu da Jovem Pan

O comentarista político Caio Coppolla esclareceu o motivo do encerramento da parceria com a Jovem Pan. Em publicação em sua conta no Instagram, que conta com mais de 2 milhões de seguidores, Coppolla compartilhou a nota oficial da emissora: “Lamentamos que esta rescisão amigável, fruto de mútuo acordo, tenha sido precedida por falsos rumores e insinuações fantasiosas de uma imprensa descompromissada com a verdade dos fatos”, informa um trecho.

Em sua publicação, Coppolla criticou o grupo Folha/Uol por “promover blogs mentirosos”, “responsáveis por ataques à minha reputação”, que insinuaram que sua saída se deu “em razão de supostas ‘acusações graves’ de natureza penal – uma alegação feita sem provas e já rechaçada pela emissora”.

Ele ainda compartilhou trechos de uma entrevista concedida ao jornalista da coluna Painel, Fabio Zanini, em que arrisca dizer o motivo de sua dispensa: “Meu palpite é que a principal motivação da emissora para encerrar a parceria seja uma mudança na linha editorial do grupo, talvez em razão da atual INSEGURANÇA JURÍDICA.”

E acrescenta: “Tribunais tem dado sucessivas decisões no sentido de legitimar a censura e cercear a liberdade de expressão, e isso pode ter enorme impacto econômico em empresas de comunicação.”

Veja a publicação na íntegra:

Um dia após o término do segundo turno das eleições 2022, o jornalista Augusto Nunes, colunista da Revista Oeste, foi demitido da Jovem Pan. Ele era comentarista do programa Os Pingos nos Is, recordista de audiência na emissora, e apresentava o programa Direto ao Ponto.

