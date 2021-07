Na terça-feira 20, a Porto Seguro começou a vender apólices de seguros de vida com descontos para indivíduos que tenham sido vacinados contra a covid-19. Os novos contratos têm abatimento de 5% para quem comprovar que tomou a primeira dose de um imunizante contra a doença, e 10% para pessoas com o ciclo vacinal completo.

Segundo a revista Forbes, a empresa teve um salto de 60% na sinistralidade dos seguros de vida durante o primeiro semestre de 2021, em comparação com igual período de 2020. O índice mede a relação entre as despesas com as indenizações e a receita gerada pelos contratantes.

De acordo com a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, de abril de 2020 a maio de 2021, R$ 2,6 bilhões foram pagos no Brasil em indenizações por mortes relacionadas à covid-19. O valor foi distribuído para os beneficiários de cerca de 58 mil vítimas.

