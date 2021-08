Portos no Ceará, Amapá e Bahia receberão R$ 106 milhões em investimentos privados

Três terminais portuários em Estados do Norte e Nordeste vão receber R$ 106 milhões de investimentos privados para melhorias e modernização nos próximos anos. Este é o resultado do leilão das áreas nos portos de Santana, no Amapá; Fortaleza, no Ceará; e em Salvador, Bahia, realizado pelo Ministério da Infraestrutura, através da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, na sexta-feira 13, na Bolsa de Valores (B3), em São Paulo.

Apenas a área do porto de Salvador teve concorrência. O valor total de arremate chegou a R$ 32 milhões. A vencedora foi a Intermarítima Portos e Logística, que terá o direito de concessão por 10 anos.

A área do porto de Santana, no Amapá, para movimentação de sólidos vegetais, especialmente, farelo de soja, teve proposta única de R$ 6 milhões da empresa Caramuru. O contrato de exploração vale por 25 anos.

Em Fortaleza, o terminal foi arrematado por R$ 1 milhão pela empresa Tergran, que também terá prazo contratual de 25 anos.

O ministro Tarcísio de Freitas destacou que o governo federal realizou 74 leilões em dois anos e meio, com R$ 80 bilhões de investimentos contratados. “Eles falam que é pouco, mas parando para pensar que o nosso orçamento anual é de R$ 6,5 bilhões, é bastante coisa”. Outros nove leilões ainda estão programados para este ano.