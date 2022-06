Positivo pede correção de apostila que associa conservadorismo a movimento antidemocrático

Na quarta-feira 8, o Grupo Positivo fez um apelo à Positivo Soluções Didáticas: corrigir uma apostila que associa o conservadorismo a movimento antidemocrático. A empresa vendeu sua editora de livros para o grupo Arco.

O livro didático apresenta um texto preconceituoso contra conservadores, retratados como xenofóbicos, propagadores de fake news e pessoas admiradoras de regimes totalitários. A Revista Oeste publicou uma reportagem sobre.

“Solicitamos para a Positivo Soluções Didáticas, que produz o material didático usado no colégio, a imediata correção deste texto, que será disponibilizado aos pais e alunos nos próximos dias e trabalhado pela equipe docente nas salas de aula”, informa uma nota publicada no perfil oficial do Positivo, no Twitter.

-Publicidade-

Solicitamos para a Positivo Soluções Didáticas, que produz o material didático usado no colégio, a imediata correção deste texto, que será disponibilizado aos pais e alunos nos próximos dias e trabalhado pela equipe docente salas de aula. — Positivo (@positivooficial) June 8, 2022

Grupo educacional Arco comprou marca que editou texto sobre movimento antidemocrático

Em 2019, a Arco Educação adquiriu do Grupo Positivo o seu sistema de ensino por R$ 1,65 bilhão. A aquisição deu à Arco mais de 3 mil escolas particulares em todo o Brasil, que atendem cerca de 650 mil alunos, e parte da Editora Positivo.

Leia também: “A lavagem cerebral nas salas de aula”, reportagem publicada na Edição 108 da Revista Oeste