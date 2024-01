Prefeito de cidade cearense cancela show com Zé Felipe e critica o cantor

O prefeito Aníbal Filho, da cidade de Granja, no Ceará, anunciou o cancelamento do show que o cantor Zé Felipe faria no município durante o Carnaval. O político emitiu o comunicado no sábado 27, nas redes sociais.

De acordo com o prefeito, o artista teria marcado outra apresentação em uma cidade próxima, Viçosa, na mesma data. Além disso, Zé Felipe teria pedido um valor menor do que foi cobrado pela prefeitura granjense.

“Havíamos celebrado um contrato há alguns dias, e ontem descobrimos que foi celebrado também com o município de Viçosa, por um valor menor”, escreveu o prefeito. “Achamos que isso não foi correto. Por isso, a Prefeitura de Granja solicitou o cancelamento.” No lugar de Zé Felipe, a prefeitura anunciou a participação da banda Ara Ketu.

O Carnaval na cidade de Granja vai acontecer entre os dias 10 e 13 de fevereiro, na Arena Beira Rio. Além da banda Ara Ketu, se apresentarão na festa Manu Bahtidão, Hungria Hip Hop, Zé Cantor, Taty Girl e Laninha Show.

Zé Felipe é filho do cantor Leonardo

Zé Felipe é filho do cantor Leonardo e marido da influenciadora Virginia Fonseca. Há quase três anos, o artista foi diagnosticado com espondilite anquilosante.

Trata-se de uma artrite inflamatória que causa redução da flexibilidade na coluna, dores nas costas e nas articulações. É uma doença incurável e atinge, geralmente, pessoas do sexo masculino.

