Prefeito suspende atividades ‘não essenciais’ por causa das chuvas

A partir deste domingo, 9, as atividades consideradas não essenciais estão proibidos de funcionar na cidade de Betim, em Minas Gerais.

A prefeitura do município de quase 500 mil habitantes decretou a suspensão dos serviços por causa das fortes chuvas que atingem a região.

O anunciou foi feito pelo prefeito da cidade, Vittorio Medioli, no sábado 8.

De acordo com a decisão do chefe do Executivo, a medida vai durar três dias, até a próxima terça-feira 11, mas poderá ser estendida a partir da nova previsão do tempo e uma nova avaliação.

No decreto, publicado neste domingo, a prefeitura informou que as fortes chuvas estão causando “destruição de estradas, bueiros, provocando alagamentos, causando sérios transtornos no território do município de Betim e colocando a população em risco”.

Em uma transmissão ao vivo nas redes sociais, o prefeito Medioli pediu para as pessoas ficarem em casa.

“Isso é para diminuir a circulação de pessoas, e diminuir os riscos. As bacias dos córregos de Betim são pontos extremamente críticos, e nos próximos dias continuarão críticos. Decretamos o não funcionamento dos serviços não essenciais”.