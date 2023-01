A Assembleia-Geral da Petrobras ainda não confirmou Jean Paul Prates como presidente da estatal, mas o ex-senador do Rio Grande do Norte pelo Partido dos Trabalhadores já faz articulações dentro da petrolífera e do Planalto para ter autonomia de indicar uma diretoria alinhada a ele.

De acordo com o site O Bastidor, Prates teria dito à cúpula da Petrobras que indicará alguém de extrema confiança ao estratégico cargo de diretor financeiro da petroleira. O nome a ser indicado, segundo ele afirmou aos colegas, é Sérgio Caetano Leite, um dos subsecretários do Consórcio do Nordeste durante a crise da fraude dos respiradores na pandemia — esquema conhecido como “covidão”.

Sérgio Caetano Leite era sócio de Prates em várias empresas como a Praxis Brasil Consultoria de Investimentos Ltda, Singleton Participações Imobiliárias Ltda e a Atma — Sociedade Gestora de Participações Sociais Ltda.

Leite também é consultor no setor de energia em parceria com Prates, e consultor em corretoras de valores, além de ser próximo do PT.

Após a repercussão dessas informações, Prates se afastou formalmente delas. O ex-senador foi nomeado para direção da Petrobras pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no final do ano passado.