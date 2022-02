Presos pela morte do congolês Moïse no RJ prestam depoimento

Ele foi espancado até a morte, no último dia 24

Os três presos pela morte do congolês Moïse Kabagambe, no Rio de Janeiro prestaram depoimento à polícia nesta quarta-feira, 2.

Fábio Pirineus, Aleson Cristiano e Brendon Silva estavam presos deste ontem e hoje a Justiça decretou a prisão temporária deles.

Moïse Kabagambe nasceu no Congo, na África, e trabalhava por diárias no quiosque Tropicália, perto do Posto 8, na Barra da Tijuca, região nobre da capital fluminense.

A família disse que o responsável pelo quiosque estava devendo dois dias de pagamento para Moïse e que, quando ele foi cobrar, foi espancado até a morte, no último dia 24.

Ele e os familiares deixaram a África em 2014, para fugir da guerra e da fome. A mãe está inconformada e disse que a violência foi motivada por racismo.

Hoje, nos depoimentos, os três presos negaram que a intenção deles fosse matar, apesar de o congolês ter sofrido pelo menos 30 pauladas antes de morrer.

Aleson, o agressor que golpeou o imigrante com um bastão, disse que os ataques foram para “extravasar a raiva” que estava sentindo, porque, segundo ele, o congolês estava “perturbando havia alguns dias”.

Foi o garçom que se entregou na terça-feira e divulgou um vídeo dizendo que o espancamento não estava relacionado a uma dívida do congolês nem a preconceitos contra sua origem e raça.

Aleson conta que, dias antes do crime, notou que Moïse estava diferente, consumindo mais bebida alcóolica, falando palavrões, ameaçando pessoas de agressão e insistindo para que clientes e os quiosques lhe dessem cerveja.

Rodrigo Mondego, advogado que acompanhou a mãe de Moïse, Ivana Lay, em seu depoimento, afirmou que existe uma tentativa de desqualificar o congolês.

“Existe uma tentativa de transformar ele na pessoa que gerou o resultado da própria morte. Falar que ele estaria alcoolizado, que estaria alterado”, disse.

Rodrigo Mondego, que é da Comissão de Direitos Humanos da OAB, declarou que Moïse era trabalhador e estava indo ao quiosque buscar a remuneração dele.

“Moise era trabalhador e era remunerado por isso. A polícia ainda tenta descobrir a motivação do crime. Mas Moïse não era uma pessoa bêbada, como estão dizendo”, afirmou Mondego.