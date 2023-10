Previsão do tempo: dia de chuva em todas as regiões do Brasil

A previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica a ocorrência de chuva em diversas capitais do Brasil no decorrer desta quarta-feira, 18. Deve chover em pontos espalhados pelas cinco regiões do país.

Na parte da manhã, as quatro capitais do Centro-Oeste escapam das chuvas. Contudo, vai chover em 12 capitais espalhadas por Sul, Sudeste, Norte e Nordeste: Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Branco, Manaus, Boa Vista, Macapá, Belém, São Luís, Teresina e Salvador.

Durante a tarde, duas das capitais nordestinas saem do radar das instabilidades — Teresina e Salvador, no caso. Em contrapartida, Belo Horizonte e Vitória, ambas no Sudeste, vão contar com chuva nessa parte do dia. O mesmo, a saber, deve ocorrer com Porto Velho, no Norte do país, e em Campo Grande, no Centro-Oeste.

Além disso, a faixa vespertina destaca a condição de Palmas. Isso porque a capital do Tocantins tende a contar, segundo o Inmet, com uma tarde com poucas nuvens e névoa seca.

Noite com chuva em 12 capitais do Brasil, avisa previsão do tempo

Áreas do Brasil irão registrar chuvas | Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

A previsão do tempo do Inmet avisa, por fim, que a chuva vai seguir ativa durante a noite desta quarta-feira. No Norte, por exemplo, pancadas de chuva vão ocorrer em seis das sete capitais. A instabilidade noturna só não deve afetar Palmas.

No Nordeste, contudo, a conta é inversa. De acordo com a previsão, a chuva noturna só vai acontecer em uma das nove capitais regionais. No caso, a saber, a cidade a contar com instabilidades no fim do dia será São Luís.

Pancadas de chuva isoladas constam na indicação do Inmet para a faixa noturna nas quatro capitais do Sudeste. No Sul, entretanto, deve chover em Curitiba no decorrer da noite. Enquanto isso, as capitais do Centro-Oeste voltam a se ver livres das instabilidades.

Em termos de temperatura, Cuiabá será novamente a campeã no quesito máxima, com os termômetros devendo chegar até 41ºC. Em Curitiba, o que chama a atenção é a mínima na previsão do tempo para o dia: 12ºC.

