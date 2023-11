Previsão do tempo: sábado com chuva de norte a sul

O fim de semana vai começar com condições climáticas adversas. A previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica a ocorrência de chuva em diversas capitais do país neste sábado, 4.

Durante a manhã, nenhuma das capitais do Sul e do Nordeste irão enfrentar instabilidades. De acordo com a meteorologia, o dia começará com sol e muitas nuvens nessas regiões brasileiras. Além disso, o período matutino será de tempo firme em Campo Grande, Belém, Macapá, Boa Vista, Manaus e Rio Branco. Ou seja, vai chover sobre todas as capitais do Sudeste e em mais cinco capitais: Goiânia, Brasília, Cuiabá, Palmas e Porto Velho.

Na faixa da tarde deste sábado, contudo, o clima irá mudar. A chuva vai se espalhar por mais localidades. Nesse sentido, a previsão do tempo do Inmet indica acumulados em capitais espalhadas por todas as cinco regiões geográficas do Brasil. Vai chover, por exemplo, em todas as capitais do Sudeste e do Norte. Fora isso, outras cinco cidades terão de enfrentar momentos chuvosos: Porto Alegre, Cuiabá, Goiânia, Brasília e São Luís.

A chuva não será, entretanto, o único destaque no decorrer da tarde de hoje. Isso porque a meteorologia indica registros de trovoadas em ao menos nove capitais:

São Paulo; Rio de Janeiro; Belo Horizonte; Vitória; Goiânia; Brasília; Palmas; Rio Branco; e Porto Velho.

Sábado de chuva também à noite, avisa a previsão do tempo

Inmet avisa: guarda-chuva terá de ser usado em boa parte do país no decorrer do dia de hoje | Foto: Reprodução/Freepik

Na noite deste sábado, a chuva seguirá ativa sobre todas as capitais que já terão encarado as instabilidades no decorrer da tarde. Conforme a previsão do tempo, as trovoadas também se farão presente no país durante o período noturno. Os trovões, a saber, deverão ocorrer nas mesmas nove capitais que terão sofrido com essa condição climática na faixa vespertina.

