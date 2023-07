O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou que, no próximo domingo, 2, as condições climáticas serão favoráveis para a formação de uma centro de baixa pressão próximo da costa dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. O fenômeno pode causar fortes rajadas de vento e, consequentemente, aumento das atividades do mar no litoral — chamada popularmente de ressaca marítima.

As intensas correntes de ar devem atingir o Rio de Janeiro e provocar rajadas em torno de 72 quilômetros por hora e, com seu deslocamento pela costa, o litoral sul da Bahia também deve registrar ventos fortes. No leste baiano, a velocidade da ventania deve chegar a 50 quilômetros por hora.

O mesmo sistema de pressão deve se deslocar em direção a outras áreas do Nordeste, sobre o oceano Atlântico, entre o fim do domingo e o início da segunda-feira 3.

Muita chuva em parte do Brasil nos próximos dias

De acordo com o alerta do Inmet, vai chover em excesso até a próxima segunda-feira, 3, na faixa leste do Nordeste. Imagem (abaixo) mostra a mancha que vai do litoral sul baiano até o Rio Grande do Norte.

As chuvas devem se intensificar nos próximos dias no Rio Grande do Norte e na Paraíba. Segundo a previsão do tempo, o litoral dos dois Estados nordestinos devem registrar mais de 100 milímetros acumulados de domingo 2 para segunda 3.

Mas não é só o povo potiguar e paraibano que deve se preocupar com as instabilidades dos próximos dias. Isso porque o Inmet reforça que outras áreas do Nordeste também irão contar com momentos chuvosos até o dia 3 de julho.