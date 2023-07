Previsão do tempo: nova frente fria avança pelo país

A última semana de julho deve sofrer com a frente fria que avança pelo país, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Entre os dias 24 e 31 deste mês, a chuva deve cair especialmente sobre o noroeste brasileiro e em partes da Região Sul (tons de verde e vermelho no mapa abaixo).

Na maior parte do Brasil, contudo, haverá o predomínio de altas temperaturas, tempo seco e baixa umidade. As regiões centrais e o interior do Nordeste devem enfrentar o reflexo dessas condições climáticas (tons em branco no mapa abaixo).

Veja a previsão do tempo no site de Oeste | Foto: Divulgação/Inmet

Confira a previsão do tempo desta semana

Norte

A previsão é que o volume de chuva ultrapasse 20 milímetros no extremo norte da região, com possibilidade de ultrapassar 50 milímetros em áreas do noroeste do Amazonas e do norte de Roraima.

Isso ocorrerá em virtude do calor e da alta umidade. Em Estados como Rondônia, Acre e Tocantins, por exemplo, o tempo seco e a chuva devem predominar.

Nordeste

O acúmulo de chuva deve ser baixo — menor que 30 milímetros — na costa leste da região, principalmente no litoral sul baiano.

Nas outras áreas, como no Maranhão, no Tocantins, no Piauí e na Bahia, o tempo deve continuar estável e seco.

Centro-Oeste e Sudeste

Uma massa de ar seco deixará o tempo estável, sem chuva em quase toda a região. Deve haver baixa umidade relativa do ar, com valores inferiores a 30%.

Região Sul

A frente fria poderá resultar em acúmulo de chuva maior que 40 milímetros em áreas centrais de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.

Em algumas áreas do Paraná, a previsão é de tempo seco. Não deve haver chuva.

