Privatizações e concessões devem atrair R$ 3 trilhões em uma década

Se a projeção do Ministério da Economia for confirmada, será o melhor número desde 2013

Em dez anos, o Brasil poderá ter quase R$ 3 trilhões em investimentos por meio de concessões e privatizações. Só no ano que vem, a projeção é que o país receba mais de R$ 200 bilhões por meio dos compromissos privados.

A estimativa do Ministério da Economia considera o compromisso de investimentos feitos por meio de privatizações e concessões que foram ou estão sendo implementadas pelo governo. Segundo o ministro Paulo Guedes, R$ 860 bilhões foram firmados na gestão Bolsonaro. Ele afirma que o país está chegando a 20% do Produto Interno Bruto (PIB) de investimento por ano. Se a projeção for confirmada, será o melhor número desde 2013.

O setor energético deve impulsionar a cifra de investimentos na próxima década, com R$ 1 trilhão previsto. Em seguida, vêm os segmentos de transporte (R$ 600 milhões), saneamento (R$ 520 milhões), telecomunicações (R$ 400 milhões) e mobilidade (R$ 170 milhões).

Os dados, divulgados pelo site Poder360, constam do Monitor de Investimentos, uma plataforma digital em parceria entre o Ministério da Economia e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com apoio financeiro do governo do Reino Unido. A plataforma inclui projetos de todos os ministérios, como Infraestrutura e Desenvolvimento Regional.