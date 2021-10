‘Proibidão’ em festa infantil revolta pais em Goiânia

O Conselho Tutelar de Goiânia foi acionado por pais de crianças de uma escola infantil que se sentiram incomodados com os vídeos de uma festa do pijama promovida pela unidade de ensino. A informação foi divulgada pelo portal Metrópoles na quinta-feira 21.

Os vídeos, registrados no início deste mês durante a festa realizada pela Escola Cantinho das Letras, localizada no Conjunto Vera Cruz, mostram crianças abaixo de 10 anos dançando e cantando músicas com letras pornográficas.

Leia também:

-Publicidade-

As imagens foram publicadas por funcionários do local nas redes sociais no dia do evento, e os pais tiveram acesso a elas. A festa foi realizada em comemoração ao Dia das Crianças.

As letras das músicas falam de sexo, ejaculação e se referem às meninas com palavras como “piranha”. Para o Conselho Tutelar, o caso configura violação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A escola recebeu uma notificação. Érika Reis, que é conselheira tutelar, explica que existe previsão na lei brasileira, capaz de enquadrar o ocorrido na escola.