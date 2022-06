Projeto proíbe cobrança de ICMS sobre bandeiras tarifárias

As bandeiras tarifárias indicam aos consumidores os custos reais da geração de energia elétrica | Foto: Reprodução/Flickr

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite de quarta-feira 8 um projeto de lei complementar para proibir a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o valor adicional cobrado em razão de bandeiras tarifárias de energia elétrica na conta de luz.

O projeto acrescenta um trecho prevendo essa impossibilidade na Lei Kandir, que trata de incidências do ICMS.

O texto original apresentado previa que o ICMS não poderia incidir sobre as bandeiras amarela e vermelha. No entanto, o relator da matéria, Rodrigo de Castro (União Brasil-MG), decidiu retirar os termos que especificavam as bandeiras para que o texto tenha aplicação mais ampla.

“Retiramos os termos ‘bandeiras amarela e vermelha’ porque nós temos hoje uma nova bandeira, bandeira de escassez hídrica e poderemos ter mais uma, que de repente poderá ser criada. Para evitar tudo isso, nós retiramos os termos”, disse.

“O consumidor, quando há a existência de bandeiras, já paga a mais por condições desfavoráveis de geração que estão fora do seu controle. Não é justo, não é razoável que ainda tenha que pagar imposto incidente sobre esse aumento de energia”, acrescentou. A matéria segue para análise do Senado.