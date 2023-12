Queda de monomotor deixa 5 mortos: o que se sabe sobre o caso

Um monomotor, avião de pequeno porte, caiu em Jaboticabal, no interior de São Paulo, na manhã do sábado 23. Ao menos cinco pessoas morreram, sendo quatro adultos e uma criança, de acordo com o Corpo de Bombeiros. A aeronave ficou em chamas depois de cair e, depois, explodiu.

A aeronave poderia transportar apenas um piloto e três passageiros, mas transportava quatro pessoas ao todo. Desse modo, o número de pessoas estava acima da capacidade autorizada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O acidente ocorreu na Praça das Jaboticabeiras, por volta das 9 horas da manhã. Todas as vítimas são da mesma família. De acordo com o portal G1, quatro delas viviam em Indiaporã (SP) e seguiam para Monte Alto (SP), onde passariam o Natal.

Duas pessoas morreram carbonizadas na hora. A terceira chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu. Não há informações sobre como aconteceram as outras duas mortes, mas todas estavam no monomotor.

Quem são as vítimas do acidente no monomotor?

Morreram no acidente o empresário Delcides Menezes Tiago, dono de uma rede de ótica em Monte Alto, os sogros dele, o cunhado, de 5 anos, e uma sobrinha, de 15 anos.

Renata Garcia Nogueira, 39 anos, e Edson da Silva Teles, de 42 anos, eram os pais da mulher de Menezes. José Ricardo Nogueira Teles, de 5 anos, era o filho mais novo do casal. Eduarda Garcia da Silva era a adolescente de 15 anos, sobrinha do casal.

A mulher de Menezes não estava no avião e aguardava os pais, o irmão e a sobrinha em Monte Alto para o Natal. A aeronave era um monomotor RV-10, prefixo PT-ZVL, de 2012.

Quais são as causas da queda do monomotor?

As causas do acidente serão investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), mas moradores disseram ouvir o motor da aeronave falhar duas vezes antes de cair.

A apuração começou com a coleta de dados e verificação de danos causados à aeronave, ou pela aeronave.

“A conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes”, informou o Cenipa em nota.