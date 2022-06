Radialista da Jovem Pan ataca mãe da prefeita de Bauru (SP)

Durante um programa na Jovem Pan, o radialista Alexandre Pittoli desferiu uma série de ataques contra a mãe da prefeita de Bauru, Suéllen Rosim (Patriota). “O mais engraçado foi a mãe da prefeita com aquela carapaça”, disse Pittoli. “Não sei se aquilo é peruca, não sei o que é aquilo lá. É ruim de ver, né?”

Depois dos comentários, Lúcia Rosim se pronunciou nas redes sociais. “Chegou ao meu limite e eu não vou me calar mais”, disse. “Um radialista me agrediu com palavras. Ele me agrediu de uma forma que eu jamais poderei me calar. Chegou a hora do basta.” A mãe da prefeita de Bauru acionou a Justiça.

Pelo Instagram, o radialista se pronunciou na manhã do sábado 4. Alexandre Pittoli considerou “infeliz e desnecessário” o próprio comentário sobre o cabelo da mãe da prefeita de Bauru. “É importante ressaltar que não foi um comentário racista, embora circule pela internet um vídeo editado”, afirmou.

Lúcia disse que aceita as desculpas, mas deve continuar com o processo judicial e não vai comparecer à emissora.

