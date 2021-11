Rio de Janeiro tem 95% de ocupação da rede hotelaria

O Rio de Janeiro Janeiro passa pelo melhor cenário de turismo para um feriado prolongado em 2021. Cerca de 95% da rede hoteleira do município já estava ocupada na sexta-feira 12, de acordo com o levantamento realizado pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro. O resultado também é impulsionado pela Maratona e a Meia Maratona do Rio, marcadas para os dias 14 e 15 de novembro.

A alta foi verificada em várias regiões. Entre elas, destacam-se: Ipanema e Leblon (97,17%), Centro (95,53%), Flamengo e Botafogo (94,77%), Barra da Tijuca e São Conrado (94,26%), e Leme e Copacabana (94,10%). O Aeroporto Internacional Tom Jobim espera uma movimentação de 77 mil passageiros. De12 e 16 de novembro, estão previstos um total de 520 voos. No mesmo período, a Rodoviária do Rio estima receber 156 mil pessoas, entre embarque e desembarque.

A CCR NovaDutra, que faz a ligação entre o Rio de Janeiro e São Paulo, estima a passagem de 918 mil veículos pela rodovia nos dias 12, 13, 14 e 15.