Rio mantém máscara obrigatória em ambientes fechados

Medida foi publicada na edição desta sexta-feira, 12, do Diário Oficial do município

A prefeitura do Rio de Janeiro decidiu manter a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados, mesmo diante da redução do número de casos e mortes por covid-19 na cidade. A medida, assinada pelo prefeito Eduardo Paes (PSD), foi publicada na edição desta sexta-feira, 12, do Diário Oficial do município.

Até então, havia a expectativa de que o uso obrigatório do equipamento de proteção facial fosse derrubado quando a capital fluminense atingisse 75% da população totalmente vacinada contra a doença. Com o novo decreto, essa flexibilização não será mais automática.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde do Rio, a cidade já tem quase 73% de sua população completamente imunizada com as duas doses ou a dose única da vacina. Ainda não há uma nova definição a respeito da possibilidade de liberação do uso de máscaras em locais fechados. O tema deve ser discutido novamente em uma reunião com a Secretaria Estadual de Saúde no dia 19.