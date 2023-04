RJ: falso funcionário da Receita Federal é preso por aplicar golpes

A detenção ocorreu na quarta-feira 12, no bairro do Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma ação conjunta da Polícia Civil prendeu um falso funcionário da Receita Federal acusado de aplicar golpes. A detenção ocorreu na quarta-feira 12, no bairro do Flamengo, zona sul da cidade do Rio de Janeiro.

Matheus de Freitas Domingues foi preso por furto qualificado, estelionato contra idoso e organização criminosa. De acordo com as investigações, ele fingia ser funcionário da Receita Federal para entrar nas casas das vítimas e furtar bens.

Vizinhos de uma idosa desconfiaram do comportamento do criminoso e acionaram a polícia. De acordo com o delegado Felipe Santoro, um dia antes do golpe, uma mulher que também fingia ser servidora da Receita Federal telefonava para a casa da vítima, informava que havia problemas na declaração do imposto de renda e que mandaria um funcionário no dia seguinte.

Na data marcada, o bandido se dirigia à casa da vítima, recolhia documentos e furtava bens materiais, principalmente joias e dinheiro.

Dados da apuração da Polícia Civil demonstram que o Domingues é integrante de uma organização criminosa que atua no bairro do Flamengo. Os agentes de segurança iniciaram uma investigação para identificar e localizar os outros integrantes da quadrilha.