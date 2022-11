Rodovias federais têm 27 pontos com manifestações, informa PRF

Em boletim divulgado na manhã deste sábado, 19, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que há 18 bloqueios em rodovias federais e 9 interdições. Os bloqueios impedem o tráfego completamente e as interdições permitem a passagem de veículos em pelo menos uma pista.

Os bloqueios são no Mato Grosso, Rondônia, Minas Gerais, Pará e Paraná. Segundo a PRF, 1.173 manifestações foram desfeitas desde 31 de outubro.

🚧 Ocorrências em rodovias federais no Brasil: 🛣️ Total de manifestações desfeitas: 1173 ⚠️Interdições: 09 pic.twitter.com/RAWvnOowpg — PRF Brasil (@PRFBrasil) November 19, 2022

Vídeos publicados nas redes sociais mostram longas filas em diversas rodovias. Neste vídeo, uma longa fila de caminhões se formou em Ouro Verde do Oeste, município de Rondônia.

Ouro Preto do Oeste Rondônia pic.twitter.com/8ub4EIyKGN — Irinete Cordeiro (@IrineteCordeir3) November 18, 2022

Neste vídeo, que teria sido gravado na noite de sexta-feira, os manifestantes fecham a BR 364, em Rondonópolis, Mato Grosso.

🔁 18.11.22 19º dia, Rondonópolis – MT

Atualização 23 h

21 h Rondonópolis, o maior corredor de escoamento do agro em Mato Grosso, acaba de fechar a BR 163 e BR 364

Use o botão retuitar🔁 @exercitooficial pic.twitter.com/cgtGRSAUpB — FATO (@eas_info_br) November 19, 2022

Os caminhoneiros retomaram as manifestações nas rodovias federais entre a noite de quinta-feira 17 e a manhã de sexta-feira 18. Desde 9 de novembro, nenhuma interdição ou bloqueio haviam sido registrados pela PRF. As manifestações nas rodovias começaram depois do segundo turno das eleições, em 30 de outubro, e duraram até 8 de novembro.

Nas redes sociais, dezenas de vídeos estão sendo publicados com informações sobre uma possível greve de caminhoneiros a partir deste fim de semana. Porém, não se trataria de um evento centralizado, com comando de alguma entidade ou sindicato, mas de uma decisão a ser tomada por cada motorista.

Também há manifestações em frente a quartéis do Exército em diversas cidades do país. Os manifestantes questionam a lisura do processo eleitoral.