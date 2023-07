Roubo e furto de caminhões aumentam no Brasil em 2023

Os motoristas de caminhões que percorrem as rodovias do Brasil têm preocupações de sobra. A violência é uma delas.

Desde os primeiros meses deste ano, o país está enfrentando um aumento de roubos e furtos de caminhões.

O número de ocorrências registradas entre janeiro e maio de 2023 cresceu 22,5%, na comparação com o mesmo período do ano passado. O levantamento de roubos e furtos foi realizado pela Associação de Proteção Veicular APVS Truc.

São Paulo

No ano passado, somente no Estado de São Paulo, foram mais de 4,6 mil registros de assaltos, uma média de 17 caminhões roubados por dia. As cidades de Guarulhos (291 casos) e São Paulo (685) lideraram o número de roubos.

Quadrilha é presa na região de Campinas

No começo de maio, uma operação das Polícias Federal e Militar e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), identificou e prendeu uma quadrilha especializada em roubo e furto de caminhões na região de Campinas. A organização criminosa tinha como foco a venda de caminhões para o desmonte de peças.

Segundo as investigações, depois de roubo ou furto, os criminosos utilizavam uma técnica conhecida no crime de roubo de veículos como esfriamento. Como caminhões normalmente têm rastreador, eles deixavam a carreta em algum lugar, esperavam para ver se não ia aparecer ninguém para recuperá-la e só depois a pegavam de novo. Além disso, os criminosos também trocavam as placas das carretas, no meio da rua, e adulteravam o chassi, antes de vendê-las.

No total, foram cumpridos 21 mandados, sendo 12 de prisão temporária e nove de busca e apreensão, em Campinas, Hortolândia e Sumaré, todas no Estado de São Paulo.

As ordens foram expedidas pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia. A operação recebeu o nome de Insídia, que significa emboscada e faz referência ao modo de atuação da quadrilha, que agia armada e fazia reféns.

