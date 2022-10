Ruy Castro é eleito para a Academia Brasileira de Letras

O escritor e jornalista Ruy Castro, 74, foi eleito nesta quinta-feira, 6, para a cadeira de número 13 da Academia Brasileira de Letras. Ele assume a vaga deixada pelo diplomata Sérgio Paulo Rouanet, morto em julho deste ano. O romancista é autor de biografias de Carmen Miranda, Nelson Rodrigues e Garrincha.

Castro recebeu 32 votos de 35 acadêmicos. A escolha do jornalista faz parte de um movimento na academia de popularizar a instituição. Em abril, o cantor e compositor Gilberto Gil tomou posse na cadeira 20, que pertenceu ao advogado Murilo Melo Filho. A atriz Fernanda Montenegro passou a ocupar a cadeira 17, que foi de Affonso Arinos de Mello Franco.

Formado pela Faculdade Nacional de Filosofia, no Rio de Janeiro, Castro não pegou diploma. Sua carreira no jornalismo teve início em 1967, no extinto Correio da Manhã, em uma época de ouro para a imprensa.

A partir da década de 1990, Castro decidiu se dedicar integralmente à literatura. De lá para cá, tem feito biografias de personalidades importantes, como Anjo Pornográfico, sobre a vida do dramaturgo Nelson Rodrigues. Ele também produz obra de ficção, como seu último livro, Os Perigos do Imperador.

Além de Rouanet, ocuparam a cadeira 13 Francisco de Assis Barbosa, Augusto Meyer, Hélio Lobo, Sousa Bandeira, Martins Júnior, Francisco de Castro, Visconde de Taunay e Francisco Otaviano.