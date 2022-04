No próximo sábado, 30, será realizada no Brasil inteiro uma ação para a vacinação de crianças a partir de 6 meses e até 5 anos. As vacinas aplicadas serão contra a tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), gripe e covid-19. Os postos públicos estarão abertos das 8 horas até as 17 horas.

As crianças que estão com a carteira de vacinação incompleta poderão tomar simultaneamente as vacinas que faltam nesse “Dia D”. A vacina da gripe é trivalente e protege contra o vírus H1N1, a cepa B e o H3N2 (subtipo que causou os surtos de gripe no fim do ano passado). Idosos acima de 60 anos e profissionais da saúde também têm direito à imunização neste sábado.

“É fundamental a conscientização dos pais e responsáveis sobre a importância da imunização da vacinação contra a gripe e o sarampo para as crianças. As vacinas são seguras e protegem contra formas graves da doença”, afirma Núbia Araújo, diretora de Imunização de São Paulo.

A meta é regularizar a carteira de vacinação das crianças e atualizar a dos profissionais de saúde. O Brasil espera vacinar 95% do público infantil.