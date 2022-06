‘Saidinha’ beneficia milhares de presos no feriado de Corpus Christi

Milhares de detentos serão beneficiados com a saída temporária no feriado prolongado de Corpus Christ. Eles têm o dever de retornar ao sistema prisional na segunda-feira 20. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) de São Paulo, o benefício é concedido pela Justiça. Apenas os presos em regime semiaberto usufruem da regalia.

A saída temporária é um benefício previsto na Lei de Execuções Penais, em vigência desde 1985. Quando o favorecido pela “saidinha” não retorna à unidade prisional de origem, passa a ser considerado foragido e perde o benefício do regime semiaberto. Se capturado, voltará ao regime fechado.

Suzane von Richthofen, condenada em 2006 por ser a mandante do assassinato dos pais, executados a pauladas pelos irmãos Cravinhos, é uma das beneficiadas pela “saidinha”. Nesse grupo também está Ana Carolina Jatobá, condenada a mais de 26 anos de prisão por participação na morte de Isabella Nardoni.

As “saidinhas” chegaram a ser interrompidas em 2020, em razão da pandemia de coronavírus. No fim daquele ano, voltaram a ser permitidas.

O número de presos beneficiados por unidade prisional

CPP Campinas: 2 mil

CPP Hortolândia: 1,4 mil

CR Mogi Mirim: 203

CR Sumaré: 174

Penitenciária II de Hortolândia: 90

Penitenciária III de Hortolândia: 60

Penitenciária Feminina de Campinas: 32

Penitenciária Feminina de Mogi Guaçu: 92

A volta dos que não foram

Dos presos que obtiveram o benefício da saída temporária, entre 2016 e 2020, mais de 24 mil não voltaram para atrás das grades. O número equivale a cinco complexos penitenciários como o de Pinheiros (SP), que abriga pouco mais de 5 mil presos.

Segundo a SAP, aproximadamente 640 mil presidiários foram beneficiados por saídas temporárias na Páscoa, no Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Finados, Natal e Ano Novo. Quase 4% dos detentos não retornaram.

