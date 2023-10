Santa Catarina tem 93 cidades afetadas pelas fortes chuvas; 46 decretam situação crítica

No Estado de Santa Catarina, as fortes chuvas já afetaram 93 cidades. E, neste fim de semana, outros 15 municípios catarinenses decretaram situação de emergência, totalizando 46. O governo do Estado sulista também decretou situação de emergência.

A Defesa Civil do Estado de Santa Catarina confirmou, desde o início da semana, duas mortes em decorrência das tempestades que atingiram a região. Um dos óbitos foi registrado em Palmeira, município localizado na serra catarinense; e outro no cidade de Rio do Oeste.

As autoridades informaram ainda que os municípios mais prejudicados pelo mau tempo estão localizados nas regiões do vale do rio Itajaí, Planalto Norte, oeste e em diversas áreas na região de fronteira com o Estado do Rio Grande do Sul.

Para este domingo, 8, ainda há previsão de temporais com raios, segundo a Defesa Civil. Os catarinenses poderão registrar também rajadas de vento e queda de granizo na região do grande oeste do Estado. O mau tempo deve também se estender para outras regiões do Estado sulista.

Homem morreu ao ter carro atingido por árvore | Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros de Santa Catarina

Inundações

Em virtude do volume de chuva acumulado nas últimas horas de sábado 7, há registros de rios com enxurradas e também inundações no Estado de Santa Catarina. Nesta madrugada, inclusive, as autoridades locais emitiram alerta para inundação do rio Uruguai. O curso de água pode atingir até 13 metros de cheia no município de Itapiranga, localizado no extremo oeste catarinense.

Outros municípios atingidos

A cheia do rio Uruguai também afetou algumas cidades catarinenses como, por exemplo, Barra do Guarita, Iraí e Porto Mauá. São regiões que estão recebendo maior aporte de águas tanto do rio como dos demais afluentes do Estado.

A Defesa Civil também emitiu alerta para inundações na Bacia do Rio do Peixe no meio-oeste catarinense; Bacia do Rio Negro, no planalto norte; Bacia do Rio Itajaí; Cubatão, na grande Florianópolis; e em todas as bacias do litoral sul e áreas do planalto sul.

Força tarefa

As autoridades locais informaram também que o governo estadual enviou uma força tarefa a fim de acompanhar as ocorrências das chuvas. Até o momento, já foram registrados 305 atendimentos. O efetivo disponível no Estado conta com 471 bombeiros e 165 viaturas de resgate.