São Paulo inicia vacinação de bebês e crianças contra a covid-19

A cidade de São Paulo inicia nesta quinta-feira, 17, a vacinação contra a covid-19 de bebês e crianças (6 meses a 2 anos e 11 meses de idade) que tenham comorbidades ou sejam indígenas.

De acordo com o Ministério da Saúde, a Pfizer Baby, vacina aprovada para esse público possui esquema vacinal de três doses. A segunda aplicação deve ocorrer após quatro semanas (28 dias) da primeira dose, e a terceira deve ser administrada oito semanas (56 dias) depois da segunda dose.

Parte da comunidade médica demonstra preocupação com a vacinação de crianças. Em conversa com Oeste, em dezembro do ano passado, o médico clínico geral e doutor em imunologia Roberto Zeballos observou que vacinar crianças “não deveria ser prioridade” no Brasil.

A falta de estudos clínicos que contemplem essa população é outro ponto apontado pelos especialistas.

Miocardites em jovens

Em conversa com Oeste, no ano passado, a infectologista Patrícia Rady Muller explicou que as vacinas da Pfizer e da Moderna, que usam o RNA mensageiro sintético para fazer o próprio corpo produzir a proteína do vírus, estimulam a resposta imunológica do organismo. Com isso, quem tem predisposição pode desenvolver uma atividade inflamatória no coração. A médica diz que o risco de miocardite é maior em jovens até 24 anos, do sexo masculino: “Nessa faixa etária, o público tem um sistema imunológico mais ativo. Por isso, há risco de desenvolver uma doença autoimune, inclusive uma miocardite. E a testosterona também tem um papel para estimular essa resposta imunológica”.

