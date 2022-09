São Paulo tem três pizzarias entre as 100 melhores do mundo

São Paulo, todo mundo sabe, é uma das capitais mundiais da pizza. Somente na cidade de São Paulo, são vendidas diariamente cerca de 800 mil pizzas, representando 53% do total consumido no Brasil, segundo levantamento da ECD Food Service, empresa que realiza pesquisas para o mercado gastronômico. Agora a qualidade da pizza paulistana veio tem reconhecimento internacional. No início do mês, três pizzarias paulistanas foram reconhecidas no “50 Top Pizza World” entre as 100 melhores do mundo.

A entrega do troféu ocorreu no Palácio Real de Nápoles, na Itália. Na posição 77, a pizzaria A Pizza da Mooca, na Zona Leste da capital, foi a mais bem colocada da lista entre os restaurantes brasileiros. “Feliz de estar representando o nosso país. O Brasil vem ganhando muita força na gastronomia”, afirmou Bruno Zanutto, sócio do estabelecimento.

O primeiro colocado da lista é o restaurante I Masanielli, que fica em Caserta, na Itália. O ranking conta com outras 40 pizzarias italianas, 15 norte-americanas, 15 asiáticas, quatro na América do Sul e uma na Africa.

-Publicidade-

A Pizza da Mooca — 77ª posição

Criada em 2011 e instalada em um dos bairros mais italianos de São Paulo, a pizzaria A Pizza da Mooca oferece aos clientes um produto artesanal, feito com ingredientes locais e massa produzida com farinha italiana. Segundo o ranking 50 Top Pizza World, o sabor caprese, feito com muçarela de búfala, é a opção que não pode faltar durante visita ao local. Nas redes sociais, os fundadores da empresa agradeceram a conquista. “Esse prêmio nos deixou tão felizes que precisamos falar sobre ele novamente. E sempre agradecer nossa equipe, fornecedores e vocês clientes maravilhosos!”, escreveram na publicação. Endereço: Rua da Mooca, 1747, Mooca, São Paulo. Leggera Pizza Napoletana — 83ª posição A segunda pizzaria mais bem posicionada no ranking entre as brasileiras é a Leggera Pizza Napoletana. A casa foi inaugurada em 2013 e conta com certificado de autenticidade da Associazione Verace Pizza Napoletana, que atesta restaurantes que produzem pizzas napolitanas segundo o padrão italiano. O restaurante serve receitas com ingredientes importados da Itália. As pizzas, abertas manualmente e assadas em forno a lenha, também contam com massas de fermentação natural — técnica de cocção reconhecida como patrimônio imaterial da Unesco.

Endereço: Unidade Jardins: R. Cap. Pinto Ferreira, 248 – Jardim Paulista, São Paulo

Endereço: Unidade Perdizes: R. Diana, 80 – Pompeia, São Paulo QT Pizza Bar — 99ª posição A última pizzaria brasileira do ranking oferece uma massa fina de borda crocante, fermentada com lactobacilos e leveduras presentes na natureza e nos grãos de cereal do qual a farinha foi feita. Inaugurada em 2019, a QT Pizza Bar recepciona os clientes em um ambiente de estilo industrial, com tijolos brancos e canos expostos, segundo a descrição do 50 Top Pizza World. A renomada lista recomenda o sabor parmesão, queijo de cabra, mel e trufa como um dos melhores. Endereço: Alameda Min. Rocha Azevedo, 1096 – Cerqueira César, São Paulo