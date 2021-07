Saúde rebate governo de SP e afirma que ‘não há evidência’ de vacina anual contra covid-19

O Ministério da Saúde rebateu publicamente a projeção feita nesta segunda-feira, 19, pelo governo do Estado de São Paulo de que haverá uma vacinação anual contra a covid-19 a partir de 2022. O anúncio do novo plano de imunização foi feito pelo secretário estadual de Saúde do governo paulista, Jean Gorinchteyn, como Oeste informou nesta manhã.

Em nota divulgada no fim da tarde, o governo federal rechaça essa possibilidade, pelo menos por enquanto. “O Ministério da Saúde informa que, até o momento, não há evidência científica que confirme a necessidade de doses adicionais das vacinas covid-19”, diz o comunicado da pasta. “A recomendação é que estados e municípios sigam o que é definido pela Câmara Técnica Assessora em Imunização e Doenças Transmissíveis, que é pactuada entre União e gestores estaduais e municipais, e pelo PNO [Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a covid-19].”

Mais cedo, Gorinchteyn chegou a anunciar uma data para o início do novo ciclo vacinal: 17 de janeiro de 2022, um ano depois de a primeira vacina contra a covid-19 ter sido aplicada no Brasil. Ainda de acordo com o governo de São Paulo, o Estado levará adiante o plano de uma nova vacinação no ano que vem, independentemente da posição do governo federal.

