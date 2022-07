‘Se ficar comprovado que recebi indevidamente essa verba, eu devolvo’

A ex-promotora de Justiça, advogada e pré-candidata a deputada federal Gabriela Manssur foi a convidada do programa As Liberais desta semana. Entre diversos assuntos, Gabriela explicou por que, na sua visão, tinha direito a receber remuneração, ainda que afastada das atividades de promotora, para concorrer a um cargo eletivo. “A remuneração é um direito de todo servidor público”, disse Gabriela. “A forma leviana de induzirem a erro a sociedade contra mim, uma mulher que está se colocando à disposição para lutar pelos nossos direitos, foi muito injusta, e eu vou tomar minhas providências.”

