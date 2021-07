Seleção brasileira feminina de futebol cai nos pênaltis para o Canadá e está fora dos Jogos

Marta não evitou a eliminação do Brasil nas quartas de final da Olimpíada, diante do Canadá | Foto: Sam Robles/CBF

A seleção brasileira feminina de futebol está eliminada dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O time comandado pela técnica sueca Pia Sundhage foi derrotado pelo Canadá, na decisão por pênaltis, por 4 a 3, depois de empate sem gols no tempo regulamentar e na prorrogação.

Com isso, as canadenses avançam à semifinal olímpica. O Brasil, por sua vez, é eliminado nas quartas de final e deixa os Jogos sem medalha no futebol feminino.

Na decisão por penalidades, Marta Debinha e Érika fizeram os gols da seleção brasileira, mas Andressa Alves e Rafaella desperdiçaram suas cobranças. Para o Canadá, Jessie Fleming, Ashley Lawrence, Adriana Leon e Vanessa Gilles marcaram, enquanto Sinclair não converteu.

A semifinal da Olimpíada será disputada na segunda-feira 2, em Yokohama. As canadenses terão pela frente as vencedoras do duelo entre Estados Unidos e Holanda. Do outro lado da chave, quem passar da partida entre Grã-Bretanha e Austrália enfrentará Suécia ou Japão na outra semifinal.

Aos 35 anos, Marta, a grande estrela da seleção brasileira, evitou falar sobre seu futuro na equipe. “Não sei, não posso te dar essa resposta agora, estou com a cabeça a mil, vou deixar essa resposta para depois”, limitou-se a dizer a camisa 10 do Brasil após a partida. “Não dá para dizer no momento, estou muito emocionada. Peço para as pessoas não apontarem o dedo para ninguém. Se tiverem que apontar para alguém, apontem para mim, já estou acostumada.”

