‘Sem uma reforma política, serão bilhões escoando pelo ralo’, diz Ana Paula Henkel

A comentarista Ana Paula Henkel, colunista da Revista Oeste, defendeu a aprovação de uma reforma política para evitar distorções do sistema eleitoral no país e abrir caminho para a modernização do Estado brasileiro. Ela participou da edição desta segunda-feira, 19, do programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan.

Ao comentar a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) pela Comissão Mista de Orçamento (CMO), Henkel criticou o aumento do “fundão” eleitoral destinado aos partidos políticos brasileiros — que agora será de R$ 5,7 bilhões.

“Sem uma reforma política nós não conseguiremos passar outras reformas muito importantes. […] Quantos partidos nós temos hoje? A gente não tem um norte moral, nem direita, esquerda, centro. Todo mundo vai para todos os lados”, afirmou a colunista de Oeste. “A gente precisa, antes de qualquer reforma, começar a colocar mais um pratinho rodando no nosso radar e discutir a reforma política e o próprio voto obrigatório. Sem essa reforma, serão bilhões de reais escoando pelo ralo.”

Ana Paula Henkel lembrou que “o Estado não gera riqueza, quem gera riqueza é o capital privado”. “É onde vamos encontrar maior liberdade econômica e empreendedorismo”, diz.

