Serviços de demolição do prédio incendiado em São Paulo começam hoje

Neste sábado, 16, começam os preparativos para a demolição do prédio incendiado no centro da capital São Paulo. O acidente ocorreu no domingo 10. A princípio, o desmanche ocorrerá do 10º para o sétimo andar.

“Começa parcial, do 10º ao 7º andar”, informou Ricardo Nunes, prefeito da cidade, na sexta-feira 15. “Durante os trabalhos vão sendo feitos os testes para ver se vai ser necessário demolir para baixo. O objetivo da prefeitura agora é diminuir todos os riscos e voltar o quanto antes aquela área a funcionar, porque é uma área de comércio importante para a cidade, gera muito emprego e renda lá”.

A demolição completa do prédio pode durar até seis meses, segundo o G1. As equipes vão trabalhar sete dias por semana, das 7h às 17h. De acordo com a prefeitura, os prazos e os custos serão estabelecidos ao longo do trabalho. Isso ocorre em razão da obra ser emergencial.

-Publicidade-

Nessa primeira fase, serão colocados tapumes no local, bem como se iniciará a montagem do canteiro de obras na Rua Barão de Duprat. Os trabalhos estão a cargo da G2O Gerenciamento e Obras.

Na sequência, haverá a limpeza, com a retirada dos entulhos e o escoramento de todos os andares. Depois, desses serviços, ocorrerá as vistorias da partes estruturais, como (lajes, vigas e pilares), a fim de que seja determinado como a demolição vai acontecer.