Skate garante 1ª medalha do Brasil na Olímpiada de Tóquio

Neste domingo, 25, Kelvin Hoefler se tornou o primeiro brasileiro a subir ao pódio na Olimpíada de Tóquio. No skate, ele garantiu a prata da categoria street com 36,15 pontos. O ouro foi para o japonês Yuto Horigome (37,18 pontos), e o bronze ficou com o norte-americano Jagger Eaton (35,35 pontos). Junto com surf, beisebol, escalada, e caratê, o esporte é um dos cinco estreando nesta edição dos jogos Olímpicos.

A segunda premiação brasileira também ocorreu na manhã de hoje. O judoca Daniel Cargnin conseguiu o bronze depois de vencer o israelense Barush Shmailov no peso-meio-leve. Na campanha, ele ganhou do egípcio Mohamed Abdelmawgoud, do moldávio Denis Vieru, e do italiano Manuel Lombardo, mas foi derrotado pelo japonês Hifumi Abe na semifinal.

