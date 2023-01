Sleeping Giants mira operadoras de TV por carregarem sinal da Jovem Pan

As operadoras de TV por assinatura Claro TV, Vivo TV, Sky e DGO — antiga DirecTV GO — estão sendo pressionadas pelo Sleeping Giants Brasil para que censurem a Jovem Pan News. As empresas serão notificadas extrajudicialmente pelo grupo, para que expliquem o motivo de carregarem o sinal da tradicional emissora paulista.

Segundo o Sleeping Giants, as operadoras têm responsabilidade pelo conteúdo que disponibilizam em suas plataformas. A pressão ocorre depois de o Ministério Público Federal ter instaurado um inquérito contra a Jovem Pan, por entender que existem “fortes indícios” de fomento aos atos ocorridos em Brasília no domingo 8.

Outra empresa que será notificada é a Samsung, gigante da Coreia do Sul. O Sleeping Giants questiona o motivo de as smart TVs da companhia — aparelhos de TV com conexão à internet — saírem de fábrica com sinal da Jovem Pan.

-Publicidade-

Jovem Pan na mira

Entre as empresas que viraram as costas para a rádio que virou TV, estão o banco Safra, a montadora Caoa Chery, a agência de viagens 123 Milhas, a rede de fast-food Burger King e a marca de esmaltes Risqué.

Nas redes sociais, o Sleeping Giants continua incitando empresas parceiras da Jovem Pan a cancelarem contratos de publicidade. Um dos motivos alegados pelo ajuntamento de esquerda é que a emissora apoia “atos terroristas”, em alusão aos protestos realizados na Praça dos Três Poderes, no domingo.

O método do Sleeping Giants funciona principalmente nas redes sociais. Os administradores do movimento “marcam” o perfil das empresas e pedem que deixem de anunciar no veículo até terem sua demanda atendida. Os anunciantes cedem, ao pensar que podem estar à beira de uma crise de imagem.

O Sleeping Giants Brasil

O grupo afirma “combater discursos de ódio e desinformação”. Para tanto, promove campanhas de desmonetização contra canais, sites e organizações que supostamente praticam esses atos. Uma das últimas campanhas foi a “Desmonetiza Jovem Pan”, que resultou na debandada de 24 empresas.