Soldado da Guarda Presidencial é preso por roubo, em Brasília

Um soldado da Guarda Presidencial, responsável pela segurança do Planalto, foi preso em flagrante, suspeito de tentar assaltar uma loja de bebidas, em Brasília. O militar usou uma faca para cometer o crime.

Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva e ele deverá ficar detido por prazo indeterminado. A informação foi publicada pelo site Metrópoles, nesta sexta-feira, 3.

Ainda conforme a reportagem, o soldado conseguiu fugir da cela em que estava detido no Batalhão da Guarda Presidencial. A fuga, contudo, não durou muito tempo. Horas após deixar a prisão, o militar foi capturado pelo Batalhão de Polícia do Exército.

-Publicidade-

O Comando Militar do Planalto, braço do Exército, confirmou a detenção do militar por meio de nota. “O Comando Militar do Planalto informa que o soldado, lotado no Batalhão da Guarda Presidencial, foi preso em flagrante, pela suposta prática do crime previsto no artigo 157 do Código Penal.”

O Código de Processo Penal estabelece pena de quatro a dez anos de prisão no caso de roubo, ou seja do artigo 157. Sendo que a punição ao soldado pode ser aumentada em um terço pelo uso de arma branca.