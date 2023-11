SP: 2,5 milhões devem pegar estrada no feriado; saiba em qual horário sair

No feriado prolongado de Finados, 2,5 milhões de pessoas devem seguir em direção ao litoral e interior de São Paulo. O turismo deve movimentar R$ 3,6 bilhões no período, segundo estimativa do governo Tarcísio.

O trânsito deve aumentar principalmente nas principais rodovias de saída da capital e da Grande São Paulo a partir desta quarta-feira, 11, segundo o portal Metrópoles.

As equipes operacionais e a vigiância das rodovias serão reforçadas, segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

Feriado: confira horários para evitar pegar a estrada

Cerca de 340 mil veículos devem descer a serra em direção às praias da Baixada Santista pelas rodovias Anchieta (SP-150) e Imigrantes (SP-160) | Foto: Flickr/Agência CNT de Notícias

A estimativa da concessionária Ecovias é que cerca de 340 mil veículos desçam a serra em direção às praias da Baixada Santista pelas rodovias Anchieta (SP-150) e Imigrantes (SP-160).

O fluxo de veículos se intensificou desde as 16 horas desta quarta-feira, 1. No retorno, a estimativa é de trânsito de fluxo intenso no sábado 4. A Operação Subida será implementada entre 19h e 22h, e no domingo 5, a partir das 10h.

Quase 860 mil carros devem circular no Sistema Anhaguera-Bandeirantes no feriado. Os horários de maior movimentação serão de 16h às 20h na quarta-feira e de 9h às 13h na quinta-feira 2.

No retorno, o maior fluxo de veículos está previsto entre 11h e 22h do domingo. Os veículos de carga que seguirão rumo à capital paulista pela Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) para a via Anhaguera (SP-330) serão conduzidos pela Operação Caminhão no trecho do km 48 ao km 23. Eles devem acessar a rodovia pela Saída 48 da Bandeirantes para aliviar o tráfego no feriado.

Os trechos Sul e Leste do Rodoanel Mário Covas devem ter 684 mil carros durante o feriado, até o domingo 5. O trecho Oeste deve receber 1 milhão de veículos com fluxo intenso nesta quarta-feira até às 20h.

Cerca de 540 mil carros devem passar pelo Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto (SP-070) nos dois sentidos. Os horários de pico serão na quinta-feira, das 14h às 20h, e de 11h às 19h no domingo.

Outros 635 mil veículos devem percorrer o Sistema Castello-Raposo. Nesta quarta-feira, o movimento aumentou às 16h e deve seguir intenso até às 21h. Na quinta-feira, o trânsito será mais cheio das 7h às 13h. Na volta, o fluxo será mais alto das 11h às 22h no domingo.

Rumo ao litoral norte, a Rodovia dos Tamoios (SP-099) deve receber 197 mil veículos entre os dias 1º e 6. O pico começou às 11h de hoje e deve se manter por todo o dia na quinta-feira. No sentido de São José dos Campos, o movimento deve ser mais intenso em todo o domingo e na manhã da segunda-feira 6.