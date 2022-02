SP: Janaina faz campanha por Angela Gandra para vice de Tarcísio

A deputada Janaina Paschoal (PSL-SP) está em campanha para que a advogada Angela Gandra, filha do jurista Ives Gandra Martins, seja a vice na chapa do ministro Tarcísio Gomes de Freitas na disputa pelo governo de São Paulo em 2022. Atualmente, Angela é secretária nacional da Família no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

Angela Gandra, minha candidata a vice-Governadora na chapa de Tarcísio. São Paulo precisa dela! pic.twitter.com/cND7ZTd0qO -Publicidade- — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) February 5, 2022





Janaina é apoiadora declarada da candidatura de Tarcísio, e já conversou com ambos sobre essa possibilidade. Ouvida por, a parlamentar disse que trocou mensagens com o ministro sobre o assunto. Ela revelou que ele ainda não se manifestou quanto a campanha eleitoral, mas afirmou gostar de Angela “e da família”.

Natural do Rio de Janeiro, Tarcísio assumiu o Ministério de Infraestrutura desde o primeiro dia de governo do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). Em 13 de janeiro, o Chefe do Executivo confirmou a pré-candidatura do ministro para o Palácio dos Bandeirantes.

Nesta semana, foi confirmado que o ministro transferiu seu domicílio eleitoral para uma cidade paulista — prerrogativa para concorrer nas próximas Eleições a um cargo do Estado.

A escolha se deu por São José dos Campos, no Vale do Paraíba, onde ele tem alguns parentes. O município fica localizado a cerca de 90 quilômetros da capital Estadual.