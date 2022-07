SP vai retomar produção da CoronaVac

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), afirmou, nesta quarta-feira, 20, que o Instituto Butantan vai importar 8 mil litros de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) da China para produzir 10 milhões de doses da vacina contra covid-19 CoronaVac, para crianças de 3 e 4 anos.

O pedido foi feito hoje, uma semana depois de a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovar o uso emergencial da vacina para essa faixa etária. A previsão do governo paulista é que as novas vacinas comecem a ficar prontas a partir de agosto.

O esquema vacinal para crianças segue o seguinte protocolo aprovado pela Anvisa: mesma dosagem e intervalo de 28 dias entre duas aplicações.

“Tomamos essa decisão hoje, antes mesmo da inclusão no Programa Nacional de Imunizações (PNI), para que a gente tenha vacina suficiente para vacinar as crianças de São Paulo e colocá-las à disposição do Ministério da Saúde para vacinar as crianças do Brasil”, informou em nota, o governador.

O Butantan declarou ainda que aguarda a decisão do Ministério da Saúde para incorporar a CoronaVac ao PNI, para que a vacina possa ser distribuída para todo o país.

“São Paulo vai usar os recursos da Fundação do Instituto Butantan para fazer essa importação, acreditando que o Ministério da Saúde fará a aquisição das vacinas. Se a gente ficar aguardando inclusão no PNI para fazer essa aquisição, nós vamos perder semanas preciosas”, declarou o governador, que é candidato à reeleição nas eleições de outubro.