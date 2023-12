STJ solta motorista que fugiu de blitz no DF em carro de luxo

Nao justifica disparar com 9mm sem ter sofrido uma agressao armada pelos ocupantes do carro. No maximo seria disparar nos pneus. Blitz feita sem o devido profissionalismo. Quando um carro entra no corredor para ser fiscalizado devera estar contido com um aparato que nao permite a fuga devido o rompimento imediato dos pneus. Nenhum policial devera estar bloqueando o auto que sera inspecionado com o proprio corpo. As barreiras devem ser fisicas. Amadorismo total. INFELIZMENTE TEMOS MUITOS POLICIAIS COM O COMPLEXO DE RAMBO DO CERRADO E QUE PASSAM O TEMPO DE FOLGA ASSISTINDO BESTEIRAS NA NETFLIX.