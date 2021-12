Sugestões para seu fim de semana

Documentário

O ano em que a Terra mudou (Apple+)

Mostra o que aconteceu com a natureza durante o ano do “fica em casa” – animais selvagens começaram naturalmente a ocupar cidades esvaziadas por causa da pandemia de covid-19. Narração de David Attenborough.

Série



(Netflix)A garota do título viaja para Israel no seu aniversário, decide passar alguns dias numa praia do Egito e é sequestrada por terroristas. A série norueguesa não se compara à israelense Fauda, mas mostra a confusão permanente na região, envolvendo os governos de Israel, Egito e Noruega além das organizações ISIS e do Hamas.

Livro

A Guerra do Paraguai (Editora Planeta)

Um dos momentos mais obscuros da história do Brasil é revelado em detalhes pelo autor Luiz Octavio de Lima. Ele mistura muito bem os fatos políticos com os pessoais que resultaram no maior confronto armado da história da América do Sul entre 1864 e 1870.

Mini -Série

Gavião Arqueiro (Disney+)

Clint Barton (Jeremy Renner), um dos heróis mais prestigiados da Marvel, se alia à jovem arqueira Kate Bishop (Hailee Steinfeld) para derrotar alguns vilões e tentar se reunir com sua família no Natal.

Aplicativo

Radio Garden

O conceito que revolucionou a forma como ouvimos rádio. O usuário sintoniza as emissoras através de um mapa mundi. Disponível como site ou como aplicativo para celulares e tablets. Grátis.

Podcast

The Moth

Uma fórmula simples para uma grande ideia: pessoas comuns contam suas histórias para plateias ao vivo. São centenas de narrativas disponíveis (em inglês). Disponível através de site próprio, no Google Podcasts, Spotify e outras plataformas.

Esporte

NBA (Star+)

A NBA não para nem no dia de Natal. Jogos programados para este sábado, 25: Atlanta Hawks X New York Knicks, Boston Celtics X Milwaukee Bucks, Golden State Warriors X Phoenix Suns, Brooklyn Nets X Los Angeles Lakers.

Quadrinhos

Castelo de Areia (Editora Tordesilhas)

Pessoas se encontram ao acaso numa praia isolada e percebem que estão envelhecendo rapidamente. A história em quadrinhos que inspirou o filme Tempo, dirigido por M Night Shyamalan.