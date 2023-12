Tarifa de integração do transporte de São Paulo passa para R$ 8,20

O governo de São Paulo anunciou nesta sexta-feira, 15, o reajuste da tarifa de integração do transporte coletivo, que terá um aumento de 7,2% a partir de 1º de janeiro.

O passará de R$ 7,65 para R$ 8,20. Como já anunciado anteriormente, as passagens de trem, metrô e ônibus da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) passarão a custar R$ 5 já no início de 2024.

Porém, o preço da passagem dos ônibus municipais da capital paulista será mantido em R$ 4,40 pelo terceiro ano consecutivo.

O município de São Paulo, historicamente, acompanha o aumento de tarifas com o Estado. Contudo, como haverá eleições municipais em 2024, a prefeitura tentava prorrogar o aumento do transporte e decidiu manter os valores.

O preço da passagem para trens, metrô e ônibus da EMTU passarão a custar R$ 5. Mas a tarifa dos ônibus municipais permanecem R$ 4,40 | Foto: Reprodução

Governo já sinalizava reajuste da tarifa

No final de novembro, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) já havia sinalizado o reajuste das tarifas de metrô e trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e trens metropolitanos privatizados.

A tarifa não sofria alteração desde janeiro de 2020. De acordo com o governador, a falta de reajuste prejudica a situação financeira das empresas públicas, como metrô e CPTM.

“A tarifa está congelada há muito tempo. Quanto mais tempo a tarifa ficar congelada, mais subsídio a gente vai ter”, declarou.

Ônibus gratuito aos domingos

Nesta semana, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) anunciou a tarifa zero nos ônibus municipais da capital paulista aos domingos a partir de sábado 17.

A gratuidade vai valer para todos os passageiros nos 4,8 mil coletivos da cidade, em suas 1175 linhas, da 0h às 23h59. Também haverá tarifa zero no Natal, no Ano Novo e no Aniversário de São Paulo, em 25 de janeiro.