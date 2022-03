A tarifa do táxi vai ficar mais cara na cidade de São Paulo a partir de 2 de abril. A prefeitura informou nesta quinta-feira, 24, que o reajuste está abaixo da inflação e é aplicado depois de sete anos sem correção.

A bandeirada, ou seja o valor inicial da corrida, passa de R$ 4,50 para R$ 5,50. Para a maioria das categorias de táxis, a tarifa quilométrica (valor por quilômetro rodado) passa de R$ 2,75 para R$ 4.

A tarifa horária (quando o carro fica parado ou circula a menos de 15 km por hora) passa de R$ 33 para R$ 49. Atualmente, há quase 37 mil táxis ativos credenciados na cidade de São Paulo.

Para a categoria de “Táxi Luxo”, a bandeirada passa de R$ 6,75 para R$ 8,25; a tarifa quilométrica passa de R$ 4,15 para R$ 6; e a tarifa horária passa de R$ 49,50 para R$ 73,50.

Ficou mantido o porcentual de 30% da Bandeira 2, que é acionada das 20h às 6h da manhã de segunda a sábado e domingo o dia todo. Essa regra vale para todas as categorias.

Taxímetros

A Secretaria Executiva de Trânsito e Mobilidade Urbana da cidade destacou que toda vez que os táxis têm nova tarifa fixada na cidade é preciso aferir novamente os taxímetros dos quase 37 mil taxistas.

“Enquanto os taxímetros não são adequados à nova tarifa, os taxistas têm, obrigatoriamente, de prestar o serviço dispondo de duas tabelas de conversão no interior do veículo, das quais uma fica com o motorista e a outra deve estar afixada no vidro do banco traseiro para que o passageiro possa conferir o valor a ser cobrado a qualquer momento.”