“Tem algo assustador acontecendo no Brasil.”

O comentarista britânico Paul Joseph Watson dedicou um de seus últimos vídeos à situação política brasileira. Watson destacou as declarações do juiz Edson Fachin, do Superior Tribunal Eleitoral e colocou em dúvida o que se entende por fake news. “Se Jair Bolsonaro for eleito novamente democraticamente pelo povo brasileiro, o TSE pode alegar que Bolsonaro compartilhou desinformação sobre algo durante a campanha e então tirá-lo arbitrariamente da presidência”. Assista ao vídeo:

