Terminal ultra-VIP de Guarulhos terá investimentos de R$ 425 milhões

Passageiro não terá contato com o público das classes econômicas no trajeto interno do aeroporto

Não é para ricos, mas ultrarricos: o Aeroporto Internacional de Guarulhos terá um terminal exclusivo para passageiros de alta renda, com área total de 5 mil metros quadrados e próximo ao Terminal 3 — exclusivo para voos internacionais — e o hangar da American Airlines.

O projeto — chamado de Terminal VIP — prevê investimentos de US$ 80 milhões, cerca de R$ 425 milhões, segundo Ronei Glanzmann, secretário nacional de Aviação Civil. Ele afirma que se trata de um grupo árabe com sócios canadenses, operado pela Jetex, uma das maiores do setor. “Não será apenas uma sala VIP. Será um terminal inteiro VIP, com foco apenas nos passageiros que possuem seus próprios aviões ou viajam na primeira classe, em alguns casos na classe executiva. É um modelo que existe em outros lugares do mundo, como Estados Unidos, Europa e Dubai, mas ainda não estava na América Latina”, diz.

Leia também:

-Publicidade-

No projeto, há a previsão de um serviço exclusivo em que o cliente poderá ser buscado em casa ou no hotel em um veículo de luxo, com segurança privada, que o leva até o terminal, onde terá um espaço privativo separado das salas VIPs convencionais e todo o sistema de imigração com Receita e Polícia Federal. O passageiro não terá contato com o público das classes econômicas durante o trajeto interno no aeroporto. É levado, inclusive, de carro até a porta da aeronave.

O novo terminal deve competir com o Catarina, aeroporto internacional privado da JHSF, na Rodovia Castello Branco. O Aeroporto de Guarulhos leva vantagem na proximidade, já que fica a 27 quilômetros da Avenida Paulista.