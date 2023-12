Tiroteio em bairro nobre de São Paulo deixa empresário, vigilante e investigadora mortos

Uma investigadora da Polícia Civil, o dono de uma mansão e um vigilante morreram durante troca de tiros, na tarde deste sábado, 16, no bairro dos Jardins, região nobre da capital paulista. A ação foi registrada por câmeras de segurança, o morador teria confundido os policiais com ladrões.

Morreram no tiroteio a investigadora Milena Bagalho Estevam, de 39 anos, o empresário Rogério Saladino, de 56 anos, e o vigilante, Alex James Gomes Mury, de 49 anos.

Segundo a Polícia Civil, a investigadora e um colega foram até o bairro para fazer uma investigação sobre um furto em uma residência, que aconteceu na última sexta-feira, 15. Os policiais se dirigiram até a casa de um empresário, vizinho da vítima do furto, para pedir as imagens de câmeras de segurança.

Ao tocar a campainha da residência, os policiais teriam sido confundidos com ladrões pelo dono da casa e seu funcionário, um vigilante. Armado, o proprietário atirou no peito da investigadora, em seguida, o policial revidou e atirou contra o empresário, nesse momento uma das armas teria caído no chão. O vigilante pegou o revólver e atirou novamente contra o policial, que revidou e o acertou.

A investigadora e o empresário foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para hospitais da região. Eles não resistiram aos ferimentos e morreram. O vigilante morreu no local.

O caso foi registrado no Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), como homicídio decorrente de intervenção policial.

Investigadora deixa uma filha

A Polícia Civil do Estado de São Paulo emitiu uma nota confirmando a morte da investigadora. Milena deixou uma filha de 5 anos. “A Polícia Civil Presta os mais sinceros sentimentos de solidariedade à família e aos amigos”, informa a corporação, no comunicado divulgado por meio das redes sociais.

Polícia encontrou maconha na casa do empresário

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Civil encontrou porções de maconha na casa do empresário. Além disso, conforme o g1, Saladino estava com duas armas, que irão passar por exames na Polícia Técnico-Científica.

A polícia irá investigar os projéteis para confirmar quem atirou em quem. Duas armas que estavam com os policiais também serão periciadas. Inicialmente, a investigação acredita que Milena possa nem ter efetuado quaisquer disparos.

O empresário também já tinha ficha policial. Saladino já havia sido preso por homicídio, lesão corporal e crime ambiental.

Saladino era presidente do Grupo Biofast, do ramo de exames e análises clínicas e de imagem. A empresa conta com uma série de laboratórios espalhados pela Grande São Paulo.

De acordo com o site Metrópoles, além da residência nos Jardins, o empresário tinha uma mansão em um condomínio em Trancoso (BA). Ele costumava receber celebridades para jantares e festas. Saladino deixa a mulher e um filho de 15 anos.

