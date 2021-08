TJ-RJ autoriza prosseguimento de ação sobre suposta ‘rachadinha’ de Flávio

Desembargadora Maria Augusta Vaz Monteiro de Figueiredo acolheu pedido do Ministério Público do Rio

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) autorizou o prosseguimento da ação que apura a suposta “rachadinha” do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) no período em que ele era deputado estadual. O processo estava parado havia mais de seis meses, segundo o jornal O Globo.

A desembargadora Maria Augusta Vaz Monteiro de Figueiredo, em uma decisão proferida no dia 30 de julho, acolheu o pedido do Ministério Público do Rio (MP-RJ) e determinou que os acusados sejam notificados e se manifestem sobre as denúncias.

Flávio é suspeito de comandar um esquema de recolhimento de salários de assessores parlamentares em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). O filho do presidente Jair Bolsonaro sempre negou as acusações.

A defesa do atual senador classificou a decisão da desembargadora como “precipitada” e informou que recorrerá ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). Em fevereiro, a Quinta Turma da corte anulou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do parlamentar que havia sido determinada durante a investigação.

