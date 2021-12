Todos os brasileiros infectados pela Ômicron estavam vacinados

Os seis brasileiros que foram infectados pela variante Ômicron do coronavírus estavam vacinados, informou o Ministério da Saúde neste sábado, 4. “Todos têm histórico de vacina, apresentaram quadro leve da doença e estão em monitoramento, assim como todos seus contactantes”, diz o comunicado.

Foram registrados três casos da Ômicron em São Paulo, dois no Distrito Federal e um no Rio Grande do Sul. Nove casos ainda estão em investigação.

Vacina não impediu a contaminação

Na última quarta-feira, 1º de dezembro, a prefeitura de São Paulo informou que o casal de brasileiros diagnosticados com a variante Ômicron estava vacinado. Eles tomaram a dose única da vacina da Janssen quando estavam na África do Sul, país onde residem. Com a confirmação dos casos, os dois se tornaram os primeiros a ser identificados com a Ômicron na América Latina.

O casal chegou ao Brasil a passeio em 23 de novembro. Dois dias depois, quando retornariam para a Cidade do Cabo, testaram positivo para covid-19. De acordo com a prefeitura de São Paulo, os infectados estão assintomáticos e seguem em isolamento, sendo monitorados por equipes de saúde da administração municipal.

Nenhuma morte registrada pela Ômicron

A nova variante do coronavírus, detectada pela primeira vez na África do Sul, foi registrada em 38 países. Porém, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), não há registro de morte de nenhum paciente infectado pela cepa.

De acordo com José Eduardo Levi, coordenador de pesquisa e desenvolvimento da Dasa, uma das maiores redes de saúde integrada do Brasil, a Ômicron é altamente transmissível. “Mas precisa ponderar, porque, quando surgem, as outras variantes também são explosivas”, observou, em entrevista concedida a Oeste. “A própria Beta, que também surgiu na África do Sul, era muito transmissível. A Alfa, a Delta, todas eram mais transmissíveis.”

