Dois trabalhadores morreram ao realizar um serviço de desentupimento em uma tubulação na sexta-feira 4, no Jardim Victoria, em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo.

Região do Jardim Vitória, em Mogi Guaçu, onde a tragédia aconteceu | Foto: Reprodução/Google Maps

Testemunhas no local relataram que uma das vítimas passou mal depois de inalar um gás tóxico. O outro homem, ao perceber que o colega de trabalho estava passando mal, teria entrado na tubulação para ajudar, mas também ficou inconsciente.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas. Entretanto, as mortes foram constatadas ainda no local. A equipe dos Bombeiros realizou a retirada dos corpos, afirmou a Polícia Militar.

Bombeiros atenderam à ocorrência que aconteceu no bairro de Jardim Vitória, em Mogi Guaçu | Foto: Reprodução

Em nota oficial, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Mogi Guaçu (Samae) afirmou que os trabalhadores desentupiam uma tubulação de efluentes. As causas do acidente ainda serão apuradas.