Três veículos são soterrados após deslizamento de talude em mina de Sarzedo (BH)

Segundo a Defesa Civil do município, não há registro de feridos no acidente

Agentes da Defesa Civil da cidade de Sarzedo, em Belo Horizonte, fazem vistoria nesta segunda-feira, 9, em uma obra de infraestrutura da mineradora Itaminas, onde ocorreu um deslizamento de terra de parte de um talude. As informações são do portal G1.

Confirmado um rompimento de um talude na barragem da ITAMINAS em Sarzedo. Segundo informações da defesa civil do município não atingiu a cidade. Mas com certeza é preocupante e mais um alerta sobre a situação das barragens em Minas. pic.twitter.com/AmMzJKn9eG -Publicidade- — Rogério Correia (@RogerioCorreia_) August 9, 2021

De acordo com a equipe que está no local, não se trata de um rompimento de barragem, e sim de um deslizamento de terra. “Não tem água, nem rejeito de minério”, disse um dos agentes. “Foi um processo perto do filtro de uma obra da Itaminas.”

A Defesa Civil do município informa que, com o deslizamento, um caminhão, uma retroescavadeira e um carro foram soterrados, mas não havia ninguém dentro dos automóveis no momento do acidente. Não há registro de feridos.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, não há risco de novo deslizamento no local.

